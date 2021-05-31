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Сарри не может договориться с «Лацио» по зарплате

31 Мая 2021, 09:22,

Экс-наставник лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри близок к трудоустройству в римском «Лацио». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны пока не договорились о финансовой составляющей сделки.

По данным журналиста, Сарри желает подписать трехлетнее трудовое соглашение с заработной зарплатой в размере четырех миллионов евро. Руководство римского клуба готово платить тренеру 2,5 миллиона.

На прошлой неделе Симоне Индзаги покинул пост рулевого «Лацио» и подписал соглашение с миланским «Интером».

В минувшем сезоне чемпионата Италии римский клуб финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Маурицио Сарри
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