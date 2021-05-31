«Порту» и «Бешикташ» претендуют на игрока «Милана»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, проведший минувший сезон на правах аренды за шотландский «Селтик», имеет варианты продолжения карьеры в Португалии и Турции. Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 28-летнего уругвайца проявляют «Порту» и стамбульский «Бешикташ». Трансферная стоимость Лаксальта оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Диего со стороны российских клубов.

В минувшем сезоне чемпионата Шотландии защитник сыграл 17 поединков, в которых забил гол и получил предупреждение.