Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Порту» и «Бешикташ» претендуют на игрока «Милана»

31 Мая 2021, 08:45,

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, проведший минувший сезон на правах аренды за шотландский «Селтик», имеет варианты продолжения карьеры в Португалии и Турции. Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 28-летнего уругвайца проявляют «Порту» и стамбульский «Бешикташ». Трансферная стоимость Лаксальта оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Диего со стороны российских клубов.

В минувшем сезоне чемпионата Шотландии защитник сыграл 17 поединков, в которых забил гол и получил предупреждение.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Лаксальт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола