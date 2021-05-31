Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Маркевич: «Малиновский созрел для перехода в топ-клуб»

31 Мая 2021, 08:11,

Известный украинский специалист Мирон Маркевич, долгое время работавший у руля харьковского «Металлист», поделился мнением о развитии карьеры полузащитника Руслана Малиновского, играющего в чемпионате Италии за «Аталанту».

«Малиновский хорошо выглядит, но «Аталанта» - не топ-клуб, а Руслан уже созрел для такого перехода. Ему хорошо было бы переехать в АПЛ», - поведал специалист в интервью на YouTube-канале «Мова футболу».

Напомним, что Малиновский был признан лучшим футболистом Серии А по итогам уходящего месяца. Ранее появилась информация об интересе к 28-летнему игроку со стороны лондонского «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Руслан сыграл 36 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и 12 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мирон Маркевич, Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
31 Мая 2021, 09:30

А мне кажется, в АПЛ не стоит торопиться, она сама к нему придёт. Надо наслаждаться нынешним футболом в Аталанте и приносить ей пользу :) В Аталанте он обеспечен еврокубками, турнирными перспективами даже и может смело развивать свои футбольные таланты.

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