Влахович: «Поворотным моментом в карьере могу назвать появление в «Фиорентине» Пранделли»

Новый лидер «Фиорентины» Душан Влахович дал оценку завершившемуся сезону.

- У меня была цель перед началом года, это, конечно, не конкретная планка в 20 голов. Но когда я наколотил десяток, то изменил свою задачу. В последних трех турах я не забивал, поэтому не смог составить конкуренцию Лукаку, но определенно могу быть довольным 21 голом, - заявил Влахович Mozzart Sport.

- Поворотным моментом в карьере могу назвать появление в команде Чезаре Пранделли. В тот момент я был в сборной, и друзья мне прислали его интервью, где он лестно обо мне отозвался. Я не придал этому большого значения, - добавил игрок.

21-летний серб был самым юным дебютантом «Партизана» и в 2018 году уехал в «Фиорентину» всего за 2 млн евро. Сейчас его стоимость оценивается в 12,5 раза выше.