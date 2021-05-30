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Сарри обсудил с руководством «Лацио» состав команды и схему игры

30 Мая 2021, 22:34,

Бывший главный тренер «Наполи» и «Ювентуса» Маурицио Сарри провёл встречу с руководством «Лацио», на которой обсудил различные вопросы, включая формирование команды под любимую схему наставника 4-3-3. Болельщики римского клуба с воодушевлением восприняли информацию об интересе к Сарри, завалив социальные сети мемами и эмодзи на тему курения, любимой вредной привычки специалиста.

Sportitalia и Tuttomercatoweb считают главной проблемой в переговорах - зарплату Сарри. Его конкуренты - тренер «Специи» Винченцо Итальяно и экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Сантуш. А вот Андре Виллаш-Боаш отменил поездку на запланированные на понедельник переговоры, узнав, что не является главным кандидатом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Маурицио Сарри
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