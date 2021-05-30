Аллегри оставит Морату в «Ювентусе» ещё на год

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30 Мая 2021, 22:07,
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Старый новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри активно занимается формированием состава на следующий сезон. Ранее сообщалось о решениях главного тренера приложить усилия для продления контрактов Паулу Дибалы и Джорджо Кьеллини.
Как сообщает Football Italia, следующим шагом Аллегри является продление сделки с «Атлетико» по аренде форварда Альваро Мораты еще на один год. Туринцам придется заплатить 10 млн евро за право использовать игрока, а сумма возможного выкупа контракта Мораты уменьшится с 45 до 35 миллионов. Это вторая аренда испанца «старой синьорой». Он ранее играл в «Ювентусе» в 2014-16 годах, когда находился в «Реале».
В прошлом сезоне Мората забил 20 голов в 44 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Альваро Мората
Смотрю многие связывают большие надежды с Аллегри. Боюсь это напрасные надежды. Без глобальных изменений и серьёзных вливаний вся эта суета просто топтание на месте. Плюс ко всему Аллегри банальный прагматик и красивой, интересной игры Ювентуса болельщики точно не увидят.