Аллегри оставит Морату в «Ювентусе» ещё на год

Старый новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри активно занимается формированием состава на следующий сезон. Ранее сообщалось о решениях главного тренера приложить усилия для продления контрактов Паулу Дибалы и Джорджо Кьеллини.

Как сообщает Football Italia, следующим шагом Аллегри является продление сделки с «Атлетико» по аренде форварда Альваро Мораты еще на один год. Туринцам придется заплатить 10 млн евро за право использовать игрока, а сумма возможного выкупа контракта Мораты уменьшится с 45 до 35 миллионов. Это вторая аренда испанца «старой синьорой». Он ранее играл в «Ювентусе» в 2014-16 годах, когда находился в «Реале».

В прошлом сезоне Мората забил 20 голов в 44 матчах.