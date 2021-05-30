Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Бога интересен «Аталанте» и «Шахтёру»

30 Мая 2021, 17:47,

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога намерен сменить команду, полагая, что готов выйти на новый уровень. Об этом ивуариец недавно сообщил L’Equipe.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Аталанта», как и год назад. Также Calciomercato информирует об интересе со стороны «Милана» с «Наполи», а также клубами Премьер-лиги Англии. Тем не менее, в Италии считают главным фаворитом донецкий «Шахтёр», куда ушел бывший наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Тем не менее, этот трансфер вряд ли реален по причине того, что клуб Серии А хочет выручить за игрока 40 млн евро.

В прошлом сезоне воспитанник «Челси» провел 28 официальных матчей (4 гола и 2 ассиста).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Аталанта, Сассуоло, Жереми Бога
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