Бога интересен «Аталанте» и «Шахтёру»

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога намерен сменить команду, полагая, что готов выйти на новый уровень. Об этом ивуариец недавно сообщил L’Equipe.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Аталанта», как и год назад. Также Calciomercato информирует об интересе со стороны «Милана» с «Наполи», а также клубами Премьер-лиги Англии. Тем не менее, в Италии считают главным фаворитом донецкий «Шахтёр», куда ушел бывший наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Тем не менее, этот трансфер вряд ли реален по причине того, что клуб Серии А хочет выручить за игрока 40 млн евро.

В прошлом сезоне воспитанник «Челси» провел 28 официальных матчей (4 гола и 2 ассиста).