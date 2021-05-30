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Спаллетти не будет устраивать кадровую революцию в «Наполи»

30 Мая 2021, 17:06,

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не будет радикально обновлять состав и считает нынешний подбор игроков достаточно хорошим для выхода в Лигу чемпионов следующего сезона. Об этом сообщает Il Corriere del Mezzogiorno.

Контракт с бывшим тренером «Зенита» подписан по схеме «2+1» с зарплатой в 2,7 млн евро в сезон и бонусами за выход в Лигу чемпионов и Скудетто.

Сообщается, что в Неаполе хотят на 30% сократить зарплатную ведомость, чему может поспособствовать продажа Калиду Кулибали и Фабиана Руиса. Спаллетти пообещали найти адекватную замену этим футболистам в случае их ухода.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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