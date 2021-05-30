Спаллетти не будет устраивать кадровую революцию в «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не будет радикально обновлять состав и считает нынешний подбор игроков достаточно хорошим для выхода в Лигу чемпионов следующего сезона. Об этом сообщает Il Corriere del Mezzogiorno.

Контракт с бывшим тренером «Зенита» подписан по схеме «2+1» с зарплатой в 2,7 млн евро в сезон и бонусами за выход в Лигу чемпионов и Скудетто.

Сообщается, что в Неаполе хотят на 30% сократить зарплатную ведомость, чему может поспособствовать продажа Калиду Кулибали и Фабиана Руиса. Спаллетти пообещали найти адекватную замену этим футболистам в случае их ухода.