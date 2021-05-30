Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Демирал: «Роналду хочет учить турецкий»

30 Мая 2021, 16:50,

Защитник Мерих Демирал с нетерпением ждёт возможности выйти на поле против партнеров по «Ювентусу» в матче с национальной командой Италии на Евро-2020.

- Мы хорошо сыграем на чемпионате Европы. Матч против Италии имеет для меня большое значение, я попытаюсь проявить себя с лучшей стороны, - заявил Демирал Anadolu.

- В раздевалке Бонуччи и Кьеллини подначивают меня, впрочем, я не отмалчиваюсь. Они смотрят матчи сборной Турции и знают наших игроков. Также я близок с Буффоном, я ему очень благодарен за постоянную поддержку. Если я не играю, Дибала и Роналду подсказывают, как нужно тренироваться, это большой опыт. Ежедневно Роналду хочет учить турецкий, как и Дибала с другими партнерами. А они меня учат испанскому, - добавил Демирал.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сборная Турции, Мерих Демирал
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Мая 2021, 17:04

К Жирику пусть обратится.. Он турецкий знает... Оба будут на одной волне... Хе-хе..

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