Аллегри принял решения по Дибале, Кьеллини и Чалханоглу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял первые кадровые решения после возвращения на привычный пост. 53-летний наставник был уволен два года назад, завоевав с командой 11 трофеев за пять сезонов.

Аллегри выразил пожелание продлить контракт с полузащитником Пауло Дибалой, который через год может стать свободным агентом и пока отказывается от нового контракта с окладом в 10 млн евро за сезон. Также Аллегри надеется на один год отсрочить уход из команды 36-летнего Джорджо Кьеллини.

Что касается потенциального появления в Турине экс-игрока «Милана» Хакана Чалханоглу, Аллегри дает зеленый свет этому плану. Футболисту предложено 5 млн евро в год, при этом в «Аль-Духаиле» ему предлагают 8 миллионов.