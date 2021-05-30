Агент Хакими снова говорит, что футболист никуда не уходит

Агент лидера «Интера» Ашрафа Хакими оценил шансы ухода своего клиента в «ПСЖ». Итальянские СМИ пишут о потенциальном трансфере 22-летнего футболиста в стане французского гранда примерно за 60 млн евро, но Алехандро Камано всё опровергает.

- Он лучший игрок Европы на своей позиции. Вот почему так много слухов, - приводит слова агента Calciomercato. - У Хакими еще четыре года по контракту с «Интером», и я хочу вас заверить, что ни с кем ничего не обсуждал. У клиента долгосрочный контракт. Хочу поблагодарить болельщиков «Интера» за поддержку в последнее время.

Год назад агент говорил то же самое, и спустя две недели после того интервью Хакими подписал контракт с «Интером».