«Лацио» начинает переговоры с Сарри

Бывший главный тренер «Наполи» и «Ювентуса» Маурицио Сарри находится на контракте со «старой синьорой» до 2022 года, хотя и не возглавляет первую команду с прошлого лета. Тем не менее, 62-летний наставник может вернуться к работе уже в ближайшее время. На итальянского специалиста претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Как сообщают Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, в борьбу также включился «Лацио», который не смог удержать Симоне Индзаги после 22 лет в клубе от перехода на работу в «Интер». Уже в понедельник агент Сарри Фали Рамадани проведет встречу с руководством «Лацио». Проблема в том, что в Риме готовы предложить Сарри только 3 млн евро в год, половину от того, что он сейчас получает в «Ювентусе».