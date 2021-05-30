Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба

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30 Мая 2021, 10:19,
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Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» и начнёт новый сезон в новом клубе. В каком именно — пока неизвестно. При этом итальянец выбрал плохой момент для перехода, такое мнение сложилось у сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Джанлуиджи Доннарумме всего 22 года, но о нём говорят так долго и так много, что он уже давно не воспринимается как молодой футболист, тем более по вратарским меркам. Из Доннаруммы в «Милане» пытались сделать себе вратаря на долгие годы, удерживая любыми способами. Даже родного брата Антонио подписали, который с 2017 года так и не провёл ни одной игры за «россонери». Тем не менее с момента, когда интересы Джанлуиджи Доннаруммы стал представлять Мино Райола, было очевидно, что голкипер рано или поздно уйдёт.
Об интересе к Доннарумме говорилось и писалось давно, и раньше его трансфер выглядел бы понятным и логичным. Молодой и перспективный голкипер явно перерос уровень «Милана» последних лет. Однако уход сейчас, когда «россонери» наконец-то пробились в Лигу чемпионов, выглядит странно.
Основная проблема в том, что на данный момент нет топ-клуба, которому позарез нужен был бы новый вратарь. В качестве претендентов на Доннарумму называются «ПСЖ», «Челси», «Барселона» и «Ювентус». Однако у всех есть свой номер один, а итальянец — это опция на разные случаи жизни.
Навасу 34 года, так что «ПСЖ» скоро будет искать нового вратаря, но в ближайшем сезоне костариканец ещё вполне может сохранить за собой место в составе. Эдуар Менди не выглядит в «Челси» топ-звездой, но играет довольно надёжно, чтобы всерьёз сейчас искать ему замену. Да и с Кепой тогда что-то надо будет делать. Тер Штеген провёл не лучший сезон в «Барселоне», но не настолько, чтобы его сажать на лавку и экстренно искать замену. Конечно, немца можно продать, получить деньги и подписать свободного агента Доннарумму, но это не самый очевидный шаг. Да и «Ювентус» едва ли спешит усадить на лавку Войцеха Щенсны.
Другие топ-клубы тоже не сильно нуждаются в новом вратаре. Из более или менее больших и богатых команд проблема есть у «Тоттенхэма», где Уго Льорис на глазах сдаёт. Однако едва ли Доннарумма покинул «Милан» ради «шпор», лондонцы пока не настолько статусный клуб.
Скорее всего, Доннарумма всё же подпишет контракт с большим клубом, но окажется в ситуации жёсткой конкуренции, где место на поле вовсе не гарантировано. В отличие от «Милана», где голкипер точно бы получил возможность выступать в Лиге чемпионов.
В общем, большой вопрос в том, где Доннарумма окажется и будет ли он играть. Вратарь вполне может подписать хороший контакт и сесть на лавку в ожидании шанса. Но для молодого голкипера, который провёл уже более 200 матчей за «Милан», это может быть губительно.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
Ох уж эти "эксперты" с ЕФ...
Его уровень - Ренн, Сассуоло, Астон Вилла, Бетис...
Доннарумму - в зинид!!!
Те кто хочет уйти пусть уходят. За россонери должны играть душой,а не карманом.
Ну разве что в другой миланский клуб)))
В Интере сей субъект не нужен.
Ну,Хандановичу уже 36
Да, Самиру нужна замена, но с такими понтами Доннарумма не нужен. Попроще надо воротник. Зарплатную ведомость разгружать! )))
Я к тому,что переезжать не нужно))) понятно,что он средненький вратарь
Много шума из ничего. Сидел бы на заднице в Милане да клялся клубу в верности. Милан найдёт себе воротника, а вот носатый пусть ещё поищет.
Уже нашел
Я рад за него.
8 миллионов ему зарплату пообещали, а не 10. Ну извините. Кому щи жидкие, а кому жемчуг мелкий. Такие условия и близко не имеет абсолютное большинство игроков Серии, а он перебирает. Он очень рискует где-то сесть на банку, сдать в мастерстве и просто пропасть из поля зрения.
Мино все-таки красавчик, любого среднестатистического игрока может раскрутить.
Наиболее очевиден вариант с Юве, т.к. Щесны далеко не топ
Как вариант его может взять МЮ , они в последнее время с Де Хеа как то охладели , есть вариант с Облаком , который вроде как хочет сменить прописку , если это не фантазии сми . Но по сути конечно зря он покидает Милан .
У МЮ есть отличный молодой воспитанник, который показал свой потенциал - Дин Хендерсон