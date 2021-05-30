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Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба

30 Мая 2021, 10:19,

Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» и начнёт новый сезон в новом клубе. В каком именно — пока неизвестно. При этом итальянец выбрал плохой момент для перехода, такое мнение сложилось у сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Джанлуиджи Доннарумме всего 22 года, но о нём говорят так долго и так много, что он уже давно не воспринимается как молодой футболист, тем более по вратарским меркам. Из Доннаруммы в «Милане» пытались сделать себе вратаря на долгие годы, удерживая любыми способами. Даже родного брата Антонио подписали, который с 2017 года так и не провёл ни одной игры за «россонери». Тем не менее с момента, когда интересы Джанлуиджи Доннаруммы стал представлять Мино Райола, было очевидно, что голкипер рано или поздно уйдёт.

Об интересе к Доннарумме говорилось и писалось давно, и раньше его трансфер выглядел бы понятным и логичным. Молодой и перспективный голкипер явно перерос уровень «Милана» последних лет. Однако уход сейчас, когда «россонери» наконец-то пробились в Лигу чемпионов, выглядит странно.

Основная проблема в том, что на данный момент нет топ-клуба, которому позарез нужен был бы новый вратарь. В качестве претендентов на Доннарумму называются «ПСЖ», «Челси», «Барселона» и «Ювентус». Однако у всех есть свой номер один, а итальянец — это опция на разные случаи жизни.

Навасу 34 года, так что «ПСЖ» скоро будет искать нового вратаря, но в ближайшем сезоне костариканец ещё вполне может сохранить за собой место в составе. Эдуар Менди не выглядит в «Челси» топ-звездой, но играет довольно надёжно, чтобы всерьёз сейчас искать ему замену. Да и с Кепой тогда что-то надо будет делать. Тер Штеген провёл не лучший сезон в «Барселоне», но не настолько, чтобы его сажать на лавку и экстренно искать замену. Конечно, немца можно продать, получить деньги и подписать свободного агента Доннарумму, но это не самый очевидный шаг. Да и «Ювентус» едва ли спешит усадить на лавку Войцеха Щенсны.

Другие топ-клубы тоже не сильно нуждаются в новом вратаре. Из более или менее больших и богатых команд проблема есть у «Тоттенхэма», где Уго Льорис на глазах сдаёт. Однако едва ли Доннарумма покинул «Милан» ради «шпор», лондонцы пока не настолько статусный клуб.

Скорее всего, Доннарумма всё же подпишет контракт с большим клубом, но окажется в ситуации жёсткой конкуренции, где место на поле вовсе не гарантировано. В отличие от «Милана», где голкипер точно бы получил возможность выступать в Лиге чемпионов.

В общем, большой вопрос в том, где Доннарумма окажется и будет ли он играть. Вратарь вполне может подписать хороший контакт и сесть на лавку в ожидании шанса. Но для молодого голкипера, который провёл уже более 200 матчей за «Милан», это может быть губительно.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (16)
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0
3Tituli
30 Мая 2021, 15:31

Ох уж эти "эксперты" с ЕФ...

1
kalibr
30 Мая 2021, 15:12

Его уровень - Ренн, Сассуоло, Астон Вилла, Бетис...

1
Bourgignon Alex
30 Мая 2021, 15:12

Доннарумму - в зинид!!!

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1
Милка
30 Мая 2021, 13:23

Те кто хочет уйти пусть уходят. За россонери должны играть душой,а не карманом.
Ну разве что в другой миланский клуб)))

0
Карыч Кар
30 Мая 2021, 13:28

В Интере сей субъект не нужен.

0
Милка
30 Мая 2021, 14:19

Ну,Хандановичу уже 36

0
Карыч Кар
30 Мая 2021, 14:28

Да, Самиру нужна замена, но с такими понтами Доннарумма не нужен. Попроще надо воротник. Зарплатную ведомость разгружать! )))

1
Милка
30 Мая 2021, 15:52

Я к тому,что переезжать не нужно))) понятно,что он средненький вратарь

2
Карыч Кар
30 Мая 2021, 12:56

Много шума из ничего. Сидел бы на заднице в Милане да клялся клубу в верности. Милан найдёт себе воротника, а вот носатый пусть ещё поищет.

0
Platinum9
30 Мая 2021, 14:31

Уже нашел

0
Карыч Кар
30 Мая 2021, 14:33

Я рад за него.

3
Allegro
30 Мая 2021, 12:49

8 миллионов ему зарплату пообещали, а не 10. Ну извините. Кому щи жидкие, а кому жемчуг мелкий. Такие условия и близко не имеет абсолютное большинство игроков Серии, а он перебирает. Он очень рискует где-то сесть на банку, сдать в мастерстве и просто пропасть из поля зрения.

0
beorn_n
30 Мая 2021, 11:32

Мино все-таки красавчик, любого среднестатистического игрока может раскрутить.

0
Diman777
30 Мая 2021, 10:44

Наиболее очевиден вариант с Юве, т.к. Щесны далеко не топ

1
ARTUR
30 Мая 2021, 10:29

Как вариант его может взять МЮ , они в последнее время с Де Хеа как то охладели , есть вариант с Облаком , который вроде как хочет сменить прописку , если это не фантазии сми . Но по сути конечно зря он покидает Милан .

1
Platinum9
30 Мая 2021, 14:30

У МЮ есть отличный молодой воспитанник, который показал свой потенциал - Дин Хендерсон

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