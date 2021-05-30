Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба

Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом» и начнёт новый сезон в новом клубе. В каком именно — пока неизвестно. При этом итальянец выбрал плохой момент для перехода, такое мнение сложилось у сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Джанлуиджи Доннарумме всего 22 года, но о нём говорят так долго и так много, что он уже давно не воспринимается как молодой футболист, тем более по вратарским меркам. Из Доннаруммы в «Милане» пытались сделать себе вратаря на долгие годы, удерживая любыми способами. Даже родного брата Антонио подписали, который с 2017 года так и не провёл ни одной игры за «россонери». Тем не менее с момента, когда интересы Джанлуиджи Доннаруммы стал представлять Мино Райола, было очевидно, что голкипер рано или поздно уйдёт.

Об интересе к Доннарумме говорилось и писалось давно, и раньше его трансфер выглядел бы понятным и логичным. Молодой и перспективный голкипер явно перерос уровень «Милана» последних лет. Однако уход сейчас, когда «россонери» наконец-то пробились в Лигу чемпионов, выглядит странно.

Основная проблема в том, что на данный момент нет топ-клуба, которому позарез нужен был бы новый вратарь. В качестве претендентов на Доннарумму называются «ПСЖ», «Челси», «Барселона» и «Ювентус». Однако у всех есть свой номер один, а итальянец — это опция на разные случаи жизни.

Навасу 34 года, так что «ПСЖ» скоро будет искать нового вратаря, но в ближайшем сезоне костариканец ещё вполне может сохранить за собой место в составе. Эдуар Менди не выглядит в «Челси» топ-звездой, но играет довольно надёжно, чтобы всерьёз сейчас искать ему замену. Да и с Кепой тогда что-то надо будет делать. Тер Штеген провёл не лучший сезон в «Барселоне», но не настолько, чтобы его сажать на лавку и экстренно искать замену. Конечно, немца можно продать, получить деньги и подписать свободного агента Доннарумму, но это не самый очевидный шаг. Да и «Ювентус» едва ли спешит усадить на лавку Войцеха Щенсны.

Другие топ-клубы тоже не сильно нуждаются в новом вратаре. Из более или менее больших и богатых команд проблема есть у «Тоттенхэма», где Уго Льорис на глазах сдаёт. Однако едва ли Доннарумма покинул «Милан» ради «шпор», лондонцы пока не настолько статусный клуб.

Скорее всего, Доннарумма всё же подпишет контракт с большим клубом, но окажется в ситуации жёсткой конкуренции, где место на поле вовсе не гарантировано. В отличие от «Милана», где голкипер точно бы получил возможность выступать в Лиге чемпионов.

В общем, большой вопрос в том, где Доннарумма окажется и будет ли он играть. Вратарь вполне может подписать хороший контакт и сесть на лавку в ожидании шанса. Но для молодого голкипера, который провёл уже более 200 матчей за «Милан», это может быть губительно.

Андрей Центров