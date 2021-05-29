​Возлюбленная Роналду: «Криштиану остаётся»

В сети появилось видео, вызвавшее оживлённые дискуссии в обществе футбольных фанатов. На видео возлюбленная звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает вопрос по поводу будущего игрока.

«Он остаётся», - сказала Джорджина.

Ранее появилась информация о том, что на фоне возвращения Массимилиано Аллегри на тренерский мостик «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Сообщалось, что португалец предпочитает вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в «Ювентусе» Криштиану Роналду провёл два сезона.