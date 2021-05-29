​Возлюбленная Роналду: «Криштиану остаётся»

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29 Мая 2021, 23:54,
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В сети появилось видео, вызвавшее оживлённые дискуссии в обществе футбольных фанатов. На видео возлюбленная звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает вопрос по поводу будущего игрока.
«Он остаётся», - сказала Джорджина.
Ранее появилась информация о том, что на фоне возвращения Массимилиано Аллегри на тренерский мостик «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Сообщалось, что португалец предпочитает вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что в «Ювентусе» Криштиану Роналду провёл два сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Ну тут год поиграть ему с конкретным заработком в 30 лямов, а если уходить то только с явным понижением зарплаты. Что-что а считать Криш умеет).
послушай женщину и сделай наоборот