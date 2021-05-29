​Виллаш-Боаш летит на переговоры с «Лацио»

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Тогда он со скандалом демонстративно покинул «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с ним.

Продолжить тренерскую карьеру Виллаш-Боаш может в итальянской Серии А. Как сообщает газета Il Tempo, португальский специалист забронировал билет на рейс до Рима на утро воскресенья. У Андре запланирована встреча с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

Напомним, что «Лацио» остался без тренера после того, как Симоне Индзаги передумал продлевать контракт. Лотито жаловался, что уже договорился с Индзаги, но в последний момент тренер изменил решение.