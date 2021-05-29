Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Италии надеются заполнять стадионы как минимум наполовину с начала сезона

29 Мая 2021, 21:17,

Президент Серии А Паоло даль Пино рассчитывает на увеличение пропускной способности стадионов. В мае некоторые матчи в Италии, в том числе финал национального кубка, было разрешено проводить с заполнением трибун на 20%.

«Если – а я действительно на это надеюсь – до конца лета в Италии будет вакцинировано большое количество людей, то мы сможем начать возвращаться к нормальной жизни. Мы надеемся, что с начала следующего сезона стадионы в Серии А будут заполняться как минимум на 50%», - рассказал даль Пино Radio Deejay.

В завершившемся сезоне чемпионом Италии стал «Интер».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Серия А, Паоло даль Пино
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