​В Италии надеются заполнять стадионы как минимум наполовину с начала сезона

Президент Серии А Паоло даль Пино рассчитывает на увеличение пропускной способности стадионов. В мае некоторые матчи в Италии, в том числе финал национального кубка, было разрешено проводить с заполнением трибун на 20%.

«Если – а я действительно на это надеюсь – до конца лета в Италии будет вакцинировано большое количество людей, то мы сможем начать возвращаться к нормальной жизни. Мы надеемся, что с начала следующего сезона стадионы в Серии А будут заполняться как минимум на 50%», - рассказал даль Пино Radio Deejay.

В завершившемся сезоне чемпионом Италии стал «Интер».