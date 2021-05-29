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​Мхитаряна не убедило предложение «Зенита»

29 Мая 2021, 20:33,

Если Генрих Мхитарян хочет покинуть «Рому», он должен проинформировать об этом клуб до конца мая. В противном случае, как пишет Il Romanista, автоматически вступит в действие опция продления на один год, прописанная в контракте.

По данным источника, на Мхитаряна выходили «Зенит» и «Монако», но предложения этих клубов не убедили армянского атакующего полузащитника.

Ранее появлялась информация о том, что Генрих Мхитарян и новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью уладили конфликт, который возник между ними в «Манчестер Юнайтед», поэтому армянин может остаться в римском клубе.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рома, Монако, Генрих Мхитарян
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