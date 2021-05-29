​Мхитаряна не убедило предложение «Зенита»

Если Генрих Мхитарян хочет покинуть «Рому», он должен проинформировать об этом клуб до конца мая. В противном случае, как пишет Il Romanista, автоматически вступит в действие опция продления на один год, прописанная в контракте.

По данным источника, на Мхитаряна выходили «Зенит» и «Монако», но предложения этих клубов не убедили армянского атакующего полузащитника.

Ранее появлялась информация о том, что Генрих Мхитарян и новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью уладили конфликт, который возник между ними в «Манчестер Юнайтед», поэтому армянин может остаться в римском клубе.