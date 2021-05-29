«Интер» назвал минимальную стоимость Лукаку

Миланский «Интер» готов рассмотреть продажу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Ранее футболист заявил о намерении сменить команду из-за отставки Антонио Конте.

Согласно данным La Repubblica, «нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 28-летнего голеадора не менее 100 миллионов евро. Контракт футболиста с итальянским топ-клубом рассчитан до 2024 года.

Накануне стало известно, что лондонский «Челси» начал переговоры с представителем Лукаку.

В прошлом сезоне итальянской Серии А форвард сыграл 36 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.