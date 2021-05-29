Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Лацио» интересен экс-защитник «Спартака»

29 Мая 2021, 15:56,

Сербский защитник «Наполи» Никола Максимович, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», может перебраться в другой итальянский клуб.

Согласно информации итальянских СМИ, в подписании контракта с 29-летним футболистом заинтересован римский «Лацио». Столичный клуб может заполучить Максимовича бесплатно, поскольку его контракт истекает грядущим летом.

Никола уже обозначил римлянам свои требования. Защитник хочет получить 4-летний договор с окладом 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии серб провел 17 матчей, в которых получил одну желтую карточку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Никола Максимович
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