«Лацио» интересен экс-защитник «Спартака»

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29 Мая 2021, 15:56,
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Сербский защитник «Наполи» Никола Максимович, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», может перебраться в другой итальянский клуб.
Согласно информации итальянских СМИ, в подписании контракта с 29-летним футболистом заинтересован римский «Лацио». Столичный клуб может заполучить Максимовича бесплатно, поскольку его контракт истекает грядущим летом.
Никола уже обозначил римлянам свои требования. Защитник хочет получить 4-летний договор с окладом 2,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии серб провел 17 матчей, в которых получил одну желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Никола Максимович