«Лацио» интересен экс-защитник «Спартака»

Сербский защитник «Наполи» Никола Максимович, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», может перебраться в другой итальянский клуб.

Согласно информации итальянских СМИ, в подписании контракта с 29-летним футболистом заинтересован римский «Лацио». Столичный клуб может заполучить Максимовича бесплатно, поскольку его контракт истекает грядущим летом.

Никола уже обозначил римлянам свои требования. Защитник хочет получить 4-летний договор с окладом 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии серб провел 17 матчей, в которых получил одну желтую карточку.