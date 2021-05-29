Де Лихт: «Меня всё устраивает в «Ювентусе»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт прокомментировал информацию о своем возможном уходе из итальянского коллектива.

«Меня все устраивает в Турине, отлично себя чувствую в этом клубе. Что касается моего трансфера, то нужно спрашивать у руководства. «Барселона»? Не вижу смысла это обсуждать. По этому поводу ко мне никто не обращался», - передает слова голландского футболиста ESPN.

21-летний защитник пополнил ряды «старой синьоры» летом 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Серии А де Лихт сыграл 27 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.