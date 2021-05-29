Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Лихт: «Меня всё устраивает в «Ювентусе»

29 Мая 2021, 14:46,

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт прокомментировал информацию о своем возможном уходе из итальянского коллектива.

«Меня все устраивает в Турине, отлично себя чувствую в этом клубе. Что касается моего трансфера, то нужно спрашивать у руководства. «Барселона»? Не вижу смысла это обсуждать. По этому поводу ко мне никто не обращался», - передает слова голландского футболиста ESPN.

21-летний защитник пополнил ряды «старой синьоры» летом 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Серии А де Лихт сыграл 27 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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2
Tavadi
29 Мая 2021, 15:08

ну вот, а то дешёвые путалонские газетёнки свои лгбт губищи раскатали, скорее де йонг придёт в Ювентус, чем де Лигт его покинет

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