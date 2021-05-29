Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Спасибо, маэстро»: Роналду попрощался с Пирло

29 Мая 2021, 14:23,

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попрощался с бывшим главным тренером команды Андреа Пирло. На днях специалист покинул пост рулевого «старой синьоры».

«Благодарю тебя, маэстро. Было честью играть под вашим руководством», - гласит сообщение 36-летнего португальского бомбардира в сторис «Инстаграма».

Пирло занимал пост наставника туринского коллектива с прошлого года. Под его руководством «Ювентус» выиграл кубок и суперкубок Италии. В минувшем сезоне «бьянконери» финишировали лишь на четвертом месте в Серии А.

Ранее стало известно о возвращении Массимилиано Аллегри на пост рулевого туринского клуба.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
29 Мая 2021, 15:30

По ходу Рон доиграет свой контракт и будет колесить по миру ПСЖ, МЮ, МЛС ну на крайняк Португалия....

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