«Спасибо, маэстро»: Роналду попрощался с Пирло

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29 Мая 2021, 14:23,
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попрощался с бывшим главным тренером команды Андреа Пирло. На днях специалист покинул пост рулевого «старой синьоры».
«Благодарю тебя, маэстро. Было честью играть под вашим руководством», - гласит сообщение 36-летнего португальского бомбардира в сторис «Инстаграма».
Пирло занимал пост наставника туринского коллектива с прошлого года. Под его руководством «Ювентус» выиграл кубок и суперкубок Италии. В минувшем сезоне «бьянконери» финишировали лишь на четвертом месте в Серии А.
Ранее стало известно о возвращении Массимилиано Аллегри на пост рулевого туринского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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