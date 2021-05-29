Дибала готов остаться в «Ювентусе» после возвращения Аллегри

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассчитывает пролонгировать сотрудничество со «старой синьорой». Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, аргентинский нападающий намерен возобновить переговоры с руководством клуба в связи с возвращением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Цвета туринской команды Пауло защищает с 2015 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 27-летний нападающий провел 20 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.