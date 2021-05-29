Спаллетти - главный тренер «Наполи»

Лучано Спаллетти утвержден на посту главного тренера «Наполи», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.

«Рады объявить о назначении Спаллетти. Он начнет работать с первого июня. Приветствуем тебя, Лучано. Уверен, что вместе мы добьемся хорошего результата», - прокомментировал сделку президент клуба Аурелио де Лаурентис.

На посту главного тренера «Наполи» Спаллетти заменил Дженнаро Гаттузо, у которого истек срок действия соглашения.

По итогам сезона-2020/2021 неаполитанский коллектив финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.