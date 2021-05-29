Спаллетти - главный тренер «Наполи»

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29 Мая 2021, 12:04,
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Лучано Спаллетти утвержден на посту главного тренера «Наполи», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.
«Рады объявить о назначении Спаллетти. Он начнет работать с первого июня. Приветствуем тебя, Лучано. Уверен, что вместе мы добьемся хорошего результата», - прокомментировал сделку президент клуба Аурелио де Лаурентис.
На посту главного тренера «Наполи» Спаллетти заменил Дженнаро Гаттузо, у которого истек срок действия соглашения.
По итогам сезона-2020/2021 неаполитанский коллектив финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
жесть..бедный Неаполь , зачем он это сделал ..
Ну, не знаю. Мне его Рома очень нравилась, всегда весело и результативно играла, минусом было то, что порой могла необъяснимо провалиться... Не хуже, чем Рино будет.
В том то и дело , его лучшие годы прошли быстро и только в Роме .
Все думали, что лучшие годы Пиоли прошли, а он вон че с Миланом показал...
Не рыба, не мясо...
Да уже не важно кто пришёл ,мимо ЛЧ пролетели ,поэтому Сарри видать и не захотел возвращаться ),а он был бы лучшем вариантом на пост тренера ,Спаллетти погоды не сделает уж точно.