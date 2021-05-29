Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Спаллетти - главный тренер «Наполи»

29 Мая 2021, 12:04,

Лучано Спаллетти утвержден на посту главного тренера «Наполи», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.

«Рады объявить о назначении Спаллетти. Он начнет работать с первого июня. Приветствуем тебя, Лучано. Уверен, что вместе мы добьемся хорошего результата», - прокомментировал сделку президент клуба Аурелио де Лаурентис.

На посту главного тренера «Наполи» Спаллетти заменил Дженнаро Гаттузо, у которого истек срок действия соглашения.

По итогам сезона-2020/2021 неаполитанский коллектив финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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Комментарии (6)
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0
ARTUR
29 Мая 2021, 12:25

жесть..бедный Неаполь , зачем он это сделал ..

0
Sergo
29 Мая 2021, 12:49

Ну, не знаю. Мне его Рома очень нравилась, всегда весело и результативно играла, минусом было то, что порой могла необъяснимо провалиться... Не хуже, чем Рино будет.

0
ARTUR
29 Мая 2021, 12:51

В том то и дело , его лучшие годы прошли быстро и только в Роме .

0
Sergo
29 Мая 2021, 12:54

Все думали, что лучшие годы Пиоли прошли, а он вон че с Миланом показал...

1
Misha_diablo_football
29 Мая 2021, 12:23

Не рыба, не мясо...

1
Марченко Максим
29 Мая 2021, 12:09

Да уже не важно кто пришёл ,мимо ЛЧ пролетели ,поэтому Сарри видать и не захотел возвращаться ),а он был бы лучшем вариантом на пост тренера ,Спаллетти погоды не сделает уж точно.

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