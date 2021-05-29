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Индзаги подписал контракт с «Интером»

29 Мая 2021, 10:15,

Экс-наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги занял пост главного тренера миланского «Интера», об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до середины 2023 года. Заработная плата специалиста составит четыре миллиона евро в год.

У руля «нерадзурри» Индзаги сменил Антонио Конте, покинувшего команду из-за конфликта с руководством.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Интер» завоевал скудетто, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Симоне Индзаги
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Комментарии (3)
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0
Sergo
29 Мая 2021, 12:50

Зря! В Лацио он был свои в доску.

1
Super fanat
29 Мая 2021, 12:12

Тяжело будет защитить чемпионство, ведь каким бы конфликтным Конте ни был, он всё же гений... Индзаги же ничего, кроме чуда с Лацио, так и не сотворил. Хоть он и попадал в еврокубки постоянно, его команда никогда не была сильнейшей в Италии. Может, он и был лучшим назначением, доступным на рынке после увольнения Конте, но всё равно звучит стремновато.

0
ARTUR
29 Мая 2021, 11:48

эх Симоне ... как показывает практика поспешно принятые решения не всегда правильные , если учесть что Интер собирается продать лидеров , зачем нужно было покидать Лацио ?? ведь явно же продав ведущих игроков будет провал , и идти заведомо козлом отпущения по крайней мере глупо , ну если только дали бобла , в чем я очень сомневаюсь .

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