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«ПСЖ» отказался от выкупа Флоренци

29 Мая 2021, 09:58,

Боссы французского «ПСЖ» приняли решение насчет будущего в команде защитника Алессандро Флоренци, выступающего в Париже на правах аренды.

Согласно информации портала Goal, французский гранд не станет выкупать 30-летнего футболиста у «Ромы». Флоренци не впечатлил руководство клуба своей игрой. Таким образом итальянец вскоре вернется на родину.

Ранее появилась информация об интересе к Алессандро со стороны миланского «Интера», выигравшего скудетто.

В завершившемся розыгрыше Серии А Флоренци провел 21 встречу, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Алессандро Флоренци
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