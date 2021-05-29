«ПСЖ» отказался от выкупа Флоренци

Боссы французского «ПСЖ» приняли решение насчет будущего в команде защитника Алессандро Флоренци, выступающего в Париже на правах аренды.

Согласно информации портала Goal, французский гранд не станет выкупать 30-летнего футболиста у «Ромы». Флоренци не впечатлил руководство клуба своей игрой. Таким образом итальянец вскоре вернется на родину.

Ранее появилась информация об интересе к Алессандро со стороны миланского «Интера», выигравшего скудетто.

В завершившемся розыгрыше Серии А Флоренци провел 21 встречу, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.