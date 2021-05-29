«Лацио» проведёт переговоры с Эшпириту Санту

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29 Мая 2021, 09:32,
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Руководство римского «Лацио» начало поиски нового главного тренера после внезапного ухода с этой должности Симоне Индзаги. Итальянский специалист решил покинуть столичный коллектив и возглавить миланский «Интер».
Как сообщает Calciomercato, в поле зрения римского клуба попал португальский наставник Нуну Эшпириту Санту, покинувший на прошлой неделе английский «Вулверхэмптон». Стороны планируют вступить в переговоры.
По итогам минувшего сезона «Лацио» занял шестое место в турнирной таблице Серии А. Индзаги занимал пост рулевого команды с апреля 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Нуну Эшпириту Санту