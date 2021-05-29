«Интер» повесил ценник на Хакими

Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий в Серии А за миланский «Интер», пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Согласно сведениям Todofichajes, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют несколько европейских грандов. Речь идет о французском «ПСЖ», мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Что касается «нерадзурри», то они хотели бы сохранить игрока, но при этом готовы рассмотреть предложения о его продаже, если за него заплатят порядка 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А защитник сыграл 37 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.