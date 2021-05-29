Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» повесил ценник на Хакими

29 Мая 2021, 09:27,

Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий в Серии А за миланский «Интер», пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Согласно сведениям Todofichajes, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют несколько европейских грандов. Речь идет о французском «ПСЖ», мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Что касается «нерадзурри», то они хотели бы сохранить игрока, но при этом готовы рассмотреть предложения о его продаже, если за него заплатят порядка 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А защитник сыграл 37 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Sergo
29 Мая 2021, 12:52

Хороший краек. Его бв в Юве)

0
Juve164
29 Мая 2021, 13:31

Не будет его в Юве, слишком он дорог для нас.

0
3Tituli
29 Мая 2021, 12:16

Что ж вы творите... Ситуация как с Канселу

1
Misha_diablo_football
29 Мая 2021, 11:15

Раскулачивание Интера началось....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола