«Интер» повесил ценник на Хакими

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29 Мая 2021, 09:27,
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Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий в Серии А за миланский «Интер», пользуется большим спросом на трансферном рынке.
Согласно сведениям Todofichajes, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют несколько европейских грандов. Речь идет о французском «ПСЖ», мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
Что касается «нерадзурри», то они хотели бы сохранить игрока, но при этом готовы рассмотреть предложения о его продаже, если за него заплатят порядка 70 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А защитник сыграл 37 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Ашраф Хакими
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