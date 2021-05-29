«Аталанта» озвучила стоимость Иличича

Словенский полузащитник Йосип Иличич близок к уходу из «Аталанты», об этом информирует Football-Italia. 33-летний футболист находится в сфере интересов двух итальянских клубов. Речь идет о римском «Лацио» и «Милане».

По данным источника, руководство бергамасков желает выручить с продажи опытного игрока десять миллионов евро. Сам Иличич готов к смене клубной прописки. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись шестью забитыми мячами (два - с пенальти) и девятью голевыми передачами.