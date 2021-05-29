«Аталанта» озвучила стоимость Иличича

|
29 Мая 2021, 09:14,
|
|
Словенский полузащитник Йосип Иличич близок к уходу из «Аталанты», об этом информирует Football-Italia. 33-летний футболист находится в сфере интересов двух итальянских клубов. Речь идет о римском «Лацио» и «Милане».
По данным источника, руководство бергамасков желает выручить с продажи опытного игрока десять миллионов евро. Сам Иличич готов к смене клубной прописки. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись шестью забитыми мячами (два - с пенальти) и девятью голевыми передачами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Йосип Иличич