Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» озвучила стоимость Иличича

29 Мая 2021, 09:14,

Словенский полузащитник Йосип Иличич близок к уходу из «Аталанты», об этом информирует Football-Italia. 33-летний футболист находится в сфере интересов двух итальянских клубов. Речь идет о римском «Лацио» и «Милане».

По данным источника, руководство бергамасков желает выручить с продажи опытного игрока десять миллионов евро. Сам Иличич готов к смене клубной прописки. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись шестью забитыми мячами (два - с пенальти) и девятью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Йосип Иличич
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