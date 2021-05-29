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«ПСЖ» заплатит за Хакими 60 миллионов евро

29 Мая 2021, 00:46,

«Пари Сен-Жермен» намерен приобрести защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими. 

22-летний футболист оценивается в 60 миллионов евро, которые «ПСЖ» готов заплатить за трансфер. Также рассматривается вариант с обменом на Леандро Паредеса с доплатой со стороны французов. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta delo Sport.

В сезоне 2020/21 Хакими вышел на поле 37 раз, отдав 10 результативных передач и семь раз отличившись лично. 

Первым профессиональным клубом Хакими был мадридский «Реал», но марокканец не смог закрепиться в основном составе, поэтому был продан в «Интер», после аренды в дортмундскую «Боруссию». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Ашраф Хакими
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