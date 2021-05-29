Спаллетти подпишет контракт с «Наполи» до 2023 года

Итальянский специалист Лучано Спаллетти заключит трудовое соглашение с «Наполи».

Контракт бывшего главного тренера питерского «Зенита» с «Наполи» будет рассчитан до 2023 года. По итогам сезона 2020/21 неаполитанцы расстались с Дженнаро Гаттузо, который два сезона подряд не смог вывести команду в Лигу чемпионов.

Журналист Фабрицио Романо, который раньше всех сообщил об отставке Зинедина Зидана из мадридского «Реала», заявляет, что в ближайшие дни «Наполи» объявит о назначении Лучано Спаллетти на должность главного тренера.

Последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер».