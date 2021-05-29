Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Спаллетти подпишет контракт с «Наполи» до 2023 года

29 Мая 2021, 00:34,

Итальянский специалист Лучано Спаллетти заключит трудовое соглашение с «Наполи». 

Контракт бывшего главного тренера питерского «Зенита» с «Наполи» будет рассчитан до 2023 года. По итогам сезона 2020/21 неаполитанцы расстались с Дженнаро Гаттузо, который два сезона подряд не смог вывести команду в Лигу чемпионов. 

Журналист Фабрицио Романо, который раньше всех сообщил об отставке Зинедина Зидана из мадридского «Реала», заявляет, что в ближайшие дни «Наполи» объявит о назначении Лучано Спаллетти на должность главного тренера. 

Последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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