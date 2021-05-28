Уткин: «Кокорин выступил в Серии А выше ожидаемого»

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин поздравил российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с завершением сезона.

По мнению Уткина, некоторые болельщики зря иронизируют над количеством времени, которое игрок провёл на поле - всего 91 минуту за четыре игры. Футбольный эксперт уверен, что это даже выше ожидаемого, поэтому поздравил Кокорина с этим результатом. Дальнейшая интрига, как представляет себе Василий Уткин на своём YouTube-канале, развернётся в отношениях нападающего и нового главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

В январе 2021 года Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину». Сумма трансфера составила около пяти миллионов евро.