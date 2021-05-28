Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин: «Кокорин выступил в Серии А выше ожидаемого»

28 Мая 2021, 20:18,

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин поздравил российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с завершением сезона. 

По мнению Уткина, некоторые болельщики зря иронизируют над количеством времени, которое игрок провёл на поле - всего 91 минуту за четыре игры. Футбольный эксперт уверен, что это даже выше ожидаемого, поэтому поздравил Кокорина с этим результатом. Дальнейшая интрига, как представляет себе Василий Уткин на своём YouTube-канале, развернётся в отношениях нападающего и нового главного тренера команды Дженнаро Гаттузо

В январе 2021 года Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину». Сумма трансфера составила около пяти миллионов евро. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Василий Уткин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола