​Юрич сменил «Верону» на «Торино»

Тренерские перестановки в европейских топ-чемпионатах продолжаются. Хорватский специалист Иван Юрич оставил тренерский мостик «Вероны», чтобы принять «Торино». На официальном сайте «быков» сообщается о подписании 45-летним специалистом трудового соглашения сроком на три сезона.

В «Вероне» Иван Юрич работал на протяжении двух последних сезонов. Команда была твёрдым середняком Серии А, занимая 9 и 10 итоговые места. А вот «Торино», куда отправился Юрич, в двух последних сезонах боролся за выживание, хотя и решал эту задачу.

Ранее «Ювентус» объявил о возвращении на должность главного тренера Массимилиано Аллегри. В ближайшие часы назвать имя нового рулевого должен и «Интер».