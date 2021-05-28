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​Юрич сменил «Верону» на «Торино»

28 Мая 2021, 16:38,

Тренерские перестановки в европейских топ-чемпионатах продолжаются. Хорватский специалист Иван Юрич оставил тренерский мостик «Вероны», чтобы принять «Торино». На официальном сайте «быков» сообщается о подписании 45-летним специалистом трудового соглашения сроком на три сезона.

В «Вероне» Иван Юрич работал на протяжении двух последних сезонов. Команда была твёрдым середняком Серии А, занимая 9 и 10 итоговые места. А вот «Торино», куда отправился Юрич, в двух последних сезонах боролся за выживание, хотя и решал эту задачу.

Ранее «Ювентус» объявил о возвращении на должность главного тренера Массимилиано Аллегри. В ближайшие часы назвать имя нового рулевого должен и «Интер».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино, Верона, Иван Юрич
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