​Аллегри – тренер «Ювентуса»

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о возвращении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды. Подробности контракта 53-летнего специалиста пока не разглашаются.

Массимилиано Аллегри уже возглавлял «Ювентус» на протяжении пяти сезонов в период с 2014 по 2019 год. В каждом из этих сезонов «старая синьора» становилась чемпионом Италии.

На протяжении двух последних лет Аллегри находился без работы, хотя слухи связывали его со многими европейскими грандами.

На тренерском мостике «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сменил Андреа Пирло, который был отправлен в отставку после одного лишь сезона.