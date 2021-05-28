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​Аллегри – тренер «Ювентуса»

28 Мая 2021, 16:05,

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о возвращении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды. Подробности контракта 53-летнего специалиста пока не разглашаются.

Массимилиано Аллегри уже возглавлял «Ювентус» на протяжении пяти сезонов в период с 2014 по 2019 год. В каждом из этих сезонов «старая синьора» становилась чемпионом Италии.

На протяжении двух последних лет Аллегри находился без работы, хотя слухи связывали его со многими европейскими грандами.

На тренерском мостике «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сменил Андреа Пирло, который был отправлен в отставку после одного лишь сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
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Комментарии (7)
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1
sagittarius
28 Мая 2021, 18:23

Ну что же, теперь уже официально. Хотя и так ожидалось. Удачи Максу и Forza Juve!

0
ARTUR
28 Мая 2021, 18:04

Такое ощущение что в руководстве юве сидят одни неврастеники , убирать то его зачем нужно было ??? и этот зря туда идет , там его ждет ,,недовольный ,, )))

0
Ermak
28 Мая 2021, 16:53
А следующим тренером Юве случайно не Пирло будет?))
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0
Tavadi
28 Мая 2021, 16:48

в добрый путь Макс!

1
vidal
28 Мая 2021, 16:45
Урааа! Лучшая новость! Осталось избавиться от Рона и попытаться построить командную игру
0
Bettega
28 Мая 2021, 16:38

будем бдеть

1
FORZAYOU
28 Мая 2021, 16:31

Слава Богу!

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