​Пирло высказался после увольнения из «Ювентуса»

Андреа Пирло хотел продолжить работать в «Ювентусе», но клуб решил пойти другим путём. Вскоре после объявления о своей отставке Пирло сделал публикацию в Instagram.

Первый сезон в своей тренерской карьере Пирло назвал сложным, но в то же время прекрасным. Молодой тренер написал, что никогда не думал о риске, и снова принял бы предложение «Ювентуса», если бы вернулся в прошлое.

Пирло также отметил, что несмотря на все препятствия, он достиг поставленной цели. Андреа поблагодарил «Ювентус» за прошедший сезон и выразил готовность столкнуться с новыми вызовами.

Напомним, «Ювентус» занял 4 место в чемпионате Италии.