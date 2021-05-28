Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло высказался после увольнения из «Ювентуса»

28 Мая 2021, 15:47,

Андреа Пирло хотел продолжить работать в «Ювентусе», но клуб решил пойти другим путём. Вскоре после объявления о своей отставке Пирло сделал публикацию в Instagram.

Первый сезон в своей тренерской карьере Пирло назвал сложным, но в то же время прекрасным. Молодой тренер написал, что никогда не думал о риске, и снова принял бы предложение «Ювентуса», если бы вернулся в прошлое.

Пирло также отметил, что несмотря на все препятствия, он достиг поставленной цели. Андреа поблагодарил «Ювентус» за прошедший сезон и выразил готовность столкнуться с новыми вызовами.

Напомним, «Ювентус» занял 4 место в чемпионате Италии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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