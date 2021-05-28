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​Моуринью связался с Роналду насчёт трансфера в «Рому»

28 Мая 2021, 15:40,

С нового сезона главным тренером «Ромы» станет Жозе Моуринью. Португальский специалист рассчитывает получить мощное усиление состава в лице Криштиану Роналду. Как сообщает La Stampa, Моуринью уже связался с футболистом «Ювентуса». Установить контакт было легко, ведь футболист и тренер работают с одним агентом – Жорже Мендешем. В то же время переезд Роналду или Турина в Рим кажется маловероятным. Дело как в финансовой составляющей вопроса, так и в том, что «Рома» в следующем сезоне будет выступать только в Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире УЕФА. Криштиану же хотел играть в Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Рома, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Трансферы футбола - лето 2021
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