​Моуринью связался с Роналду насчёт трансфера в «Рому»

С нового сезона главным тренером «Ромы» станет Жозе Моуринью. Португальский специалист рассчитывает получить мощное усиление состава в лице Криштиану Роналду. Как сообщает La Stampa, Моуринью уже связался с футболистом «Ювентуса». Установить контакт было легко, ведь футболист и тренер работают с одним агентом – Жорже Мендешем. В то же время переезд Роналду или Турина в Рим кажется маловероятным. Дело как в финансовой составляющей вопроса, так и в том, что «Рома» в следующем сезоне будет выступать только в Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире УЕФА. Криштиану же хотел играть в Лиге чемпионов.