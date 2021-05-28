Роналду недоволен вероятным возвращением Аллегри и может уйти в «ПСЖ»

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28 Мая 2021, 14:53,
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«Ювентус» официально распрощался с Андреа Пирло. Ожидается, что в ближайшие часы клуб объявит о возвращении на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду недоволен новостью о вероятном возвращении Аллегри. Португалец успел поработать под руководством этого тренера в «старой синьоре» в сезоне 2018/2019.
По данным источника, агент Роналду Жорже Мендеш начал работу по трансферу игрока в «ПСЖ». Вариант с переездом в Париж одобряет вторая половинка звёздного футболиста – Джорджина Родригес. Альтернативным вариантом для Роналду является возвращение в ряды «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри, Трансферы футбола - лето 2021
если так, то скатертью дорожка. на Пугбу бы его обменять... а обменяют на Паредеса, во чего бойся!!!)))))))
Флаг в руки и навстречу бронепоезду.
Любимая тема... чем недоволен Роналду , клали уже давно на его недовольство ))