Роналду недоволен вероятным возвращением Аллегри и может уйти в «ПСЖ»

«Ювентус» официально распрощался с Андреа Пирло. Ожидается, что в ближайшие часы клуб объявит о возвращении на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду недоволен новостью о вероятном возвращении Аллегри. Португалец успел поработать под руководством этого тренера в «старой синьоре» в сезоне 2018/2019.

По данным источника, агент Роналду Жорже Мендеш начал работу по трансферу игрока в «ПСЖ». Вариант с переездом в Париж одобряет вторая половинка звёздного футболиста – Джорджина Родригес. Альтернативным вариантом для Роналду является возвращение в ряды «Манчестер Юнайтед».