Димарко может перебраться в «Торино»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко, проведший последние полтора года в «Вероне», может перейти в «Торино». Клуб из Турина ближайшим летом с высокой долей вероятности возглавит хорват Иван Юрич, прекрасно осведомлённый о возможностях Димарко благодаря совместной работе в «Вероне».

«Верона» имеет право приоритетного выкупа 23-летнего итальянца за 6,5 миллионов евро, но клуб не желает им пользоваться. Димарко в июне вернётся в «Интер», который уже получил запрос от «Торино» насчёт перманентного трансфера итальянца. Такими данными располагает издание Calciomercato.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Димарко провёл в Серии А 35 матчей, забив 5 голов при 3 результативных передачах.