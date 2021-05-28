Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Димарко может перебраться в «Торино»

28 Мая 2021, 13:35,

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко, проведший последние полтора года в «Вероне», может перейти в «Торино». Клуб из Турина ближайшим летом с высокой долей вероятности возглавит хорват Иван Юрич, прекрасно осведомлённый о возможностях Димарко благодаря совместной работе в «Вероне».

«Верона» имеет право приоритетного выкупа 23-летнего итальянца за 6,5 миллионов евро, но клуб не желает им пользоваться. Димарко в июне вернётся в «Интер», который уже получил запрос от «Торино» насчёт перманентного трансфера итальянца. Такими данными располагает издание Calciomercato.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Димарко провёл в Серии А 35 матчей, забив 5 голов при 3 результативных передачах.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Интер Милан, Торино, Федерико Димарко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола