«Ювентус» уволил Пирло

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28 Мая 2021, 12:46,
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Туринский «Ювентус» посредством официального клубного сайта отрапортовал об увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера команды.
«Старая синьора» поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.
Пирло был назначен главным тренером туринского коллектива в августе прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2022 года.
Под руководством 42-летнего специалиста «Ювентус» прервал свою гегемонию в чемпионате Италии, уступив скудетто миланскому «Интеру». Также команда провально выступила в Лиге чемпионов, сенсационно вылетев на стадии 1/8 финала от «Порту».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
зачем звали ?? ему бы поучится может , в серии Б для начала
Жалко, но необходимо.
Ну, как бы давно в воздухе порхало. Спасибо маэстро за всё и удачи на новом месте.