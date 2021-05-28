Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» уволил Пирло

28 Мая 2021, 12:46,

Туринский «Ювентус» посредством официального клубного сайта отрапортовал об увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

«Старая синьора» поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Пирло был назначен главным тренером туринского коллектива в августе прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2022 года.

Под руководством 42-летнего специалиста «Ювентус» прервал свою гегемонию в чемпионате Италии, уступив скудетто миланскому «Интеру». Также команда провально выступила в Лиге чемпионов, сенсационно вылетев на стадии 1/8 финала от «Порту».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
28 Мая 2021, 13:16

зачем звали ?? ему бы поучится может , в серии Б для начала

2
Sergo
28 Мая 2021, 12:53

Жалко, но необходимо.

4
sagittarius
28 Мая 2021, 12:51

Ну, как бы давно в воздухе порхало. Спасибо маэстро за всё и удачи на новом месте.

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