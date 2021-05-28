«Ювентус» уволил Пирло

Туринский «Ювентус» посредством официального клубного сайта отрапортовал об увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

«Старая синьора» поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Пирло был назначен главным тренером туринского коллектива в августе прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2022 года.

Под руководством 42-летнего специалиста «Ювентус» прервал свою гегемонию в чемпионате Италии, уступив скудетто миланскому «Интеру». Также команда провально выступила в Лиге чемпионов, сенсационно вылетев на стадии 1/8 финала от «Порту».