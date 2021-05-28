Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Моуринью назвал две трансферные цели «Ромы»

28 Мая 2021, 08:08,

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью активно работает над усилением состава команды. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, португалец заинтересован в трансфере немецкого защитника Жерома Боатенга. Футболист может перебраться в итальянский клуб на правах свободного агента.

Еще одной целью «волков», по данным Sky Sport, является швейцарский полузащитник Гранит Джака, правами на которого владеет лондонский «Арсенал». Английский клуб готов продать хавбека за 25 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона Серии А римский коллектив финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Жером Боатенг, Гранит Джака
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