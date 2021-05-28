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28 Мая 2021, 06:19,
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Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур не перейдёт в «Атлетико».
Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», мадридский клуб был заинтересован в услугах уругвайца, но руководство «Атлетико» считает, что будет очень сложно провести эту сделку. Отмечается, что «матрасники» уже перешли к рассмотрению других кандидатур.
23-летний полузащитник сыграл 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Бентанкура с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в сорок миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Атлетико Мадрид, Родриго Бентанкур
Ну и хорошо. Юве ещё пригодятся сильные игроки, чтобы камбечить чемпионство.