Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур не перейдёт в «Атлетико».

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», мадридский клуб был заинтересован в услугах уругвайца, но руководство «Атлетико» считает, что будет очень сложно провести эту сделку. Отмечается, что «матрасники» уже перешли к рассмотрению других кандидатур.

23-летний полузащитник сыграл 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Бентанкура с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в сорок миллионов евро.