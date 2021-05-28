Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Индзаги: «Цвета «Лацио» навсегда останутся в моем сердце»

28 Мая 2021, 06:17,

Симоне Индзаги объявил об уходе с поста главного тренера «Лацио».

«Я хочу поблагодарить клуб, президента, игроков и болельщиков, которые были со мной все эти замечательные 22 года. Мы боролись и побеждали все вместе. Эти цвета навсегда останутся в моем сердце и будут частью моей души», - приводит слова Индзаги журналист Джаунлука ди Марцио на своём сайте.

«Лацио» по итогам прошлого сезона занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о назначении Индзаги на пост главного тренера миланского «Интера», который на днях покинул Антонио Конте.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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