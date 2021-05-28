Индзаги: «Цвета «Лацио» навсегда останутся в моем сердце»

Симоне Индзаги объявил об уходе с поста главного тренера «Лацио».

«Я хочу поблагодарить клуб, президента, игроков и болельщиков, которые были со мной все эти замечательные 22 года. Мы боролись и побеждали все вместе. Эти цвета навсегда останутся в моем сердце и будут частью моей души», - приводит слова Индзаги журналист Джаунлука ди Марцио на своём сайте.

«Лацио» по итогам прошлого сезона занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о назначении Индзаги на пост главного тренера миланского «Интера», который на днях покинул Антонио Конте.