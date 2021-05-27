Аллегри подписал долгосрочный контракт с «Ювентусом»

Массимилиано Аллегри возвращается к тренерской работе.

Как сообщает Goal, итальянский специалист подписал контракт с «Ювентусом». Соглашение Аллегри с туринцами будет рассчитано до 2025 года.

Отметим, что на данный момент главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло, под руководством которого клуб выиграл Кубок Италии и в последний момент заскочил в Лигу чемпионов, заняв четвёртое место.

Напомним, что последним местом работы 53-летнего Аллегри был именно «Ювентус», в котором он проработал с июля 2014 года до июня 2019. Массимилиано пять раз выиграл чемпионат с туринцами.