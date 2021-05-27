Маротта: «Мы ещё не знаем, кто возглавит «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что клуб ещё не определился с новым главным тренером.

«Мы ещё не знаем, кто возглавит «Интер». Думаю, что сегодня мы решим этот вопрос.

Конте? Он является победителем, ему удается добиваться успеха, тратя невероятное количество энергии. Он вкладывает в свою работу сердце и душу. Сейчас Антонио понял, что пора сделать перерыв и подумать о своем будущем. У него ДНК победителя, что свойственно чемпионам. Глупо отрицать, что Конте внёс серьезный вклад в чемпионство «Интера», - приводит слова Маротты Football Italia.

Отметим, что миланский клуб с большой долей вероятности возглавит Симоне Индзаги.