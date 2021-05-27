Спаллетти подпишет двухлетний контракт с «Наполи»

Тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время вернётся к тренерской работе.

Как сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, итальянский специалист подпишет двухлетний контракт с «Наполи». Стороны уже очень близки к достижению соглашения, осталось лишь урегулировать последние детали.

Напомним, что в предыдущем сезоне главным тренером неаполитанцев был Дженнаро Гаттузо, с которым «Наполи» занял лишь пятое место в турнирной таблице, упустив возможность сыграть в Лиге чемпионов в последнем матче. Гаттузо в свою очередь уже был назначен на пост главного тренера «Фиорентины».