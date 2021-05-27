«ПСЖ» сделал «Милану» предложение по Эрнандесу

Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Кристиана Фалька, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ», который уже сделал официальное предложение. Отмечается, что «Милан» пока не принял окончательного решения относительно будущего Эрнандеса.

23-летний француз сыграл 33 матча за «Милан» в нынешнем сезоне Серии А, забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Эрнандеса с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.