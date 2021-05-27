«ПСЖ» сделал «Милану» предложение по Эрнандесу

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27 Мая 2021, 20:26,
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Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации журналиста Кристиана Фалька, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ», который уже сделал официальное предложение. Отмечается, что «Милан» пока не принял окончательного решения относительно будущего Эрнандеса.
23-летний француз сыграл 33 матча за «Милан» в нынешнем сезоне Серии А, забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Эрнандеса с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, ПСЖ, Тео Эрнандес
50 маловато будет нынче он один из самых лучших ЛЗ в мире!...
нам бы его вместо Сандро было бы шикарно
За 50 можно и отдавать! Учитывая участие Милана в ЛЧ, замену найдут не задумываясь. А парню на повышение пора, чего нельзя сказать о нынешнем Милане. Думаю, в ПСЖ он освоится, а там и шанс на ЛЧ есть. Да и чемпионом успеет много раз стать :)