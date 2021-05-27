Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Интер» надеется убедить Симоне Индзаги

27 Мая 2021, 18:57,

«Интер» находится в поиске нового главного тренера после ухода Антонио Конте. Как сообщает ряд итальянских СМИ, в частности Sky Sport Italia, миланский клуб надеется убедить Симоне Индзаги, работающего с «Лацио». В теории такой переход может получиться простым, ведь действующий контакт тренера с римлянами истекает в конце июня. Впрочем, ранее появлялась информация о том, что Индзаги близок к подписанию с «орлами» нового трудового соглашения.

В завершившемся сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. До этого «нерадзурри» завоёвывали Скудетто ещё под руководством Жозе Моуринью в сезоне 2009/2010.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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