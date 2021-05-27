Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Милан» объявил о трансфере Меньяна

27 Мая 2021, 17:17,

Голкипер Майк Меньян перебрался из «Лилля» в «Милан». На официальном сайте «россонери» сообщается о том, что 25-летний голкипер подписал контракт сроком до конца июня 2026 года.

Майк Меньян в «Милане» заменит Джанлуиджи Доннарумму. Накануне директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма покинет клуб в статусе свободного агента.

Меньян является воспитанником «ПСЖ». В 2015 году он перебрался в «Лилль», в составе которого провёл 180 матчей. В завершившемся сезоне Майк стал чемпионом Лиги 1.

Отметим, что «Милан» занял второе место в чемпионате Италии и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Майк Меньян, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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White_Shark
27 Мая 2021, 17:21

Быстро, конечно, сориентировались в ситуации с Доннаруммой. Походу неплохой кипер приехал в наш стан.

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