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​Конте высказался после ухода из «Интера»

27 Мая 2021, 16:51,

Несмотря на завоевание чемпионского титула, Антонио Конте покинул тренерский мостик «Интера». На следующий день тренер сделал публикацию в Instagram.

«Какое путешествие за эти два года! С каждым днём мы развивали всё большую и большую силу, решимость, волю и самопожертвование, ломая окружающую нас логику посредственности.

Никаких оправданий, никаких алиби, только работа, работа и работа в сочетании с уважением и образованием. Мы вернули Скудетто «Интеру» спустя 11 лет, но, прежде всего, мы вернули «Интер» на то место, которое он заслуживает своей историей и традициями. Спасибо всем, кто сделал это возможным!» - написал Конте.

Антонио Конте поблагодарил руководство клуба, тренеров, сотрудников, футболистов и болельщиков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
27 Мая 2021, 17:23

Брякнул как истинный интериста) Как будто клуба под названием Ювентус вообще не было в его жизни=)

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ARTUR
27 Мая 2021, 16:57

есть только одна ложка дегтя , это провальное выступление в европейских кубков , видимо слились , сосредоточившись на скудетто

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