​Конте высказался после ухода из «Интера»

Несмотря на завоевание чемпионского титула, Антонио Конте покинул тренерский мостик «Интера». На следующий день тренер сделал публикацию в Instagram.

«Какое путешествие за эти два года! С каждым днём мы развивали всё большую и большую силу, решимость, волю и самопожертвование, ломая окружающую нас логику посредственности.

Никаких оправданий, никаких алиби, только работа, работа и работа в сочетании с уважением и образованием. Мы вернули Скудетто «Интеру» спустя 11 лет, но, прежде всего, мы вернули «Интер» на то место, которое он заслуживает своей историей и традициями. Спасибо всем, кто сделал это возможным!» - написал Конте.

Антонио Конте поблагодарил руководство клуба, тренеров, сотрудников, футболистов и болельщиков.