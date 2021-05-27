​Роналду сказал игрокам «Ювентуса», что хочет уйти

Криштиану Роналду своими же руками подогрел слухи по поводу своего будущего. Подводя итоги сезона посредством публикации в Instagram, португалец написал, что он достиг цели, которую ставил перед собой, переходя в «Ювентус».

Как сообщает Il Messaggero, Роналду уже сообщил игрокам «Ювентуса», что он хотел бы покинуть клуб ближайшим летом. Отмечается, что собрание акционеров Exor может одобрить продажу Криштиану, которая позволит клубу заработать.

Действующий трудовой договор Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.

Ранее слухи связывали Роналду с возможным возвращением в «Спортинг».