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​Роналду сказал игрокам «Ювентуса», что хочет уйти

27 Мая 2021, 14:29,

Криштиану Роналду своими же руками подогрел слухи по поводу своего будущего. Подводя итоги сезона посредством публикации в Instagram, португалец написал, что он достиг цели, которую ставил перед собой, переходя в «Ювентус».

Как сообщает Il Messaggero, Роналду уже сообщил игрокам «Ювентуса», что он хотел бы покинуть клуб ближайшим летом. Отмечается, что собрание акционеров Exor может одобрить продажу Криштиану, которая позволит клубу заработать.

Действующий трудовой договор Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.

Ранее слухи связывали Роналду с возможным возвращением в «Спортинг».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Sergo
27 Мая 2021, 14:31

Жаль, что за бесценок. На Пугбу бы его обменять с небольшой доплатой, было бы самое оно.

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