Аллегри возвращается в «Ювентус»

В ближайшее время туринский «Ювентус» поменяет главного тренера. Андреа Пирло покинет команду из-за неудачного выступления в сезоне-2020/2021.

Согласно данным Sky Sport Italia, новым наставником «старой синьоры» станет Массимилиано Аллегри. Это будет второе пришествие 53-летнего специалиста в туринский гранд. Ранее он тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Аллегри пять раз приводил команду к скудетто.

Ожидается, что контракт стороны подпишут до утра пятницы. Договор будет рассчитан на 3-4 года.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А.