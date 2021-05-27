Аллегри возвращается в «Ювентус»

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27 Мая 2021, 13:12,
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В ближайшее время туринский «Ювентус» поменяет главного тренера. Андреа Пирло покинет команду из-за неудачного выступления в сезоне-2020/2021.
Согласно данным Sky Sport Italia, новым наставником «старой синьоры» станет Массимилиано Аллегри. Это будет второе пришествие 53-летнего специалиста в туринский гранд. Ранее он тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Аллегри пять раз приводил команду к скудетто.
Ожидается, что контракт стороны подпишут до утра пятницы. Договор будет рассчитан на 3-4 года.
В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
в старых тапочках удобней ??? это тренерская чехарда ни к чему не приводит , оглянитесь на опыт Ферги .
Карусель и опять всё по-новой. Никакого развития. Уже проходили. Или опять будем довольствоваться Скудетто? Хотя, и это уже не гарантия - необходимо перелопатить состав и основательно.